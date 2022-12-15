Окупанти вкотре обстріляли Нікопольщину: є пошкодження та двоє поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Окупаційна російська армія сьогодні вкотре обстріляла артилерією Нікопольський район, що на Дніпропетровщині. Ворог вдарив по трьох громадах. За попередньою інформацією, дві людини отримали поранення. Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
Цитата
"Від ранку росіяни уже кілька разів обстріляли Нікопольщину. Поцілили "Градами" та важкою артилерією по Червоногригорівській, Нікопольській та Марганецькій громадах", - написав він.
Деталі
За його інформацією, поранені двоє людей: 66-річний чоловік у лікарні, 67-річна жiнка лікується вдома.
Також ж громадах понівечені будинки та лінії електропередачі. Наслідки ще з’ясовуються.
Доповнення
Протягом 14 грудня і вночі потерпали Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади, прилетіли щонайменше 40 ворожих снарядів.