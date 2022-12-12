Оккупанты в очередной раз ночью обстреляли Никопольский район: стреляли из "Градов" и "Ураганов"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о ночных обстрелах в Никопольском районе, передает УНН.
Детали
Русские терроризировали “Градами”, “Ураганами” и тяжелой артиллерией две общины — Никопольскую и Марганецкую.
Направили туда не менее 30 снарядов. Прошло без погибших и раненых.
Представители ГСЧС продолжают обследовать пораженные территории — выясняют детали обстрелов.
Напомним
Военнослужащие Украины отразили атаки российской армии в районе 10 населенных пунктов на востоке Украины.