Окупанти вкотре обстріляли нічну Нікопольщину: стріляли з “Градів” та “Ураганів”
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про нічні обстріли в Нікопольському районі, передає УНН.
Деталі
Росіяни тероризували “Градами”, “Ураганами” та важкою артилерією дві громади — Нікопольську та Марганецьку.
Скерували туди щонайменше 30 снарядів. Минулося без загиблих та поранених.
Представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території — з’ясовують деталі обстрілів.
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