Оккупанты выпустили по Запорожской области две ракеты – ОВА

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"Враг продолжает бить по нашим мирным громадам. Недавно две ракеты, вероятно х-31, взорвались вблизи одного из населенных пунктов Вольнянского района. Гражданская инфраструктура не пострадала. Все люди цели", – написал Старух.

Напомним

Этой ночью российские войска дважды нанесли ракетный удар по Запорожью – один человек погиб.