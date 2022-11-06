Оккупанты выпустили по Запорожской области две ракеты – ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня днем российские оккупанты выпустили по Запорожской области две ракеты – они взорвались возле одного из населенных пунктов Вольнянского района, пострадавших нет. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.
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"Враг продолжает бить по нашим мирным громадам. Недавно две ракеты, вероятно х-31, взорвались вблизи одного из населенных пунктов Вольнянского района. Гражданская инфраструктура не пострадала. Все люди цели", – написал Старух.
Напомним
Этой ночью российские войска дважды нанесли ракетный удар по Запорожью – один человек погиб.