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14 марта, 19:57 • 57123 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 100140 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 101515 просмотра

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14 марта, 14:57 • 133268 просмотра

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14 марта, 14:16 • 135125 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111535 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 105393 просмотра

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14 марта, 08:24 • 136542 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты выпустили по Запорожской области две ракеты – ОВА

Оккупанты выпустили по Запорожской области две ракеты – ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня днем ​​российские оккупанты выпустили по Запорожской области две ракеты – они взорвались возле одного из населенных пунктов Вольнянского района, пострадавших нет. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.

Цитата

"Враг продолжает бить по нашим мирным громадам. Недавно две ракеты, вероятно х-31, взорвались вблизи одного из населенных пунктов Вольнянского района. Гражданская инфраструктура не пострадала. Все люди цели", – написал Старух.

Напомним

Этой ночью российские войска дважды нанесли ракетный удар по Запорожью – один человек погиб.

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