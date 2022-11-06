Вночі рашисти двічі вдарили по Запоріжжю: в ОП показали наслідки

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"Запорізька область. Вночі ворог завдав 2 ракетні удари по обласному центру. Одна з ракет влучила на територію приватного підприємства. Внаслідок атаки одна людина загинула. Зайнялася пожежа на площі 800 кв м", – написав Тимошенко.

Він додав, що інша ракета впала на території приватної земельної ділянки – вибуховою хвилею було пошкоджено два авто, ніхто не постраждав.

Нагадаємо

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що цієї ночі внаслідок ворожого ракетного удару по Запоріжжю було зруйновано двоповерхову будівлю комерційного підприємства.