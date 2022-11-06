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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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10:07 • 1365 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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09:22 • 14793 перегляди

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Вночі рашисти двічі вдарили по Запоріжжю: в ОП показали наслідки

Вночі рашисти двічі вдарили по Запоріжжю: в ОП показали наслідки

Київ • УНН

 • 325959 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко показав у Telegram наслідки двох ракетних ударів по Запоріжжю, які російські війська завдали цієї ночі, передає УНН.

Деталі

"Запорізька область. Вночі ворог завдав 2 ракетні удари по обласному центру. Одна з ракет влучила на територію приватного підприємства. Внаслідок атаки одна людина загинула. Зайнялася пожежа на площі 800 кв м", – написав Тимошенко.

Він додав, що інша ракета впала на території приватної земельної ділянки – вибуховою хвилею було пошкоджено два авто, ніхто не постраждав.

Нагадаємо

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух  повідомив, що цієї ночі внаслідок ворожого ракетного удару по Запоріжжю було зруйновано двоповерхову будівлю комерційного підприємства.

Українські Національні Новини

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