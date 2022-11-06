Ворожий обстріл Запоріжжя: одна людина загинула

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"Масштабну пожежу ліквідовували наші вогнеборці. За попередніми даними, на жаль, одна людина загинула. Триває розбір завалів", - зазначив Старух.

Крім цього, ще одна ракета впала на земельній ділянці у приватному секторі. Вибуховою хвилею і уламками пошкоджено вікна приватних будівель і два авто.

Доповнення

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв наголосив: якщо ваша оселя зазнала ушкоджень, повідомляйте про це на 15-80 (зі стаціонарних) або за номерами (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80.