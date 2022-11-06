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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 25767 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Ворожий обстріл Запоріжжя: одна людина загинула

Ворожий обстріл Запоріжжя: одна людина загинула

Київ • УНН

 • 380021 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Результатом нічного ракетного удару ворога по Запоріжжю стало руйнування двоповерхової будівлі комерційного підприємства. За попередніми даними одна людина загинула. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.

Цитата

"Масштабну пожежу ліквідовували наші вогнеборці. За попередніми даними, на жаль, одна людина загинула. Триває розбір завалів", - зазначив Старух.

Крім цього, ще одна ракета впала на земельній ділянці у приватному секторі. Вибуховою хвилею і уламками пошкоджено вікна приватних будівель і два авто.

Доповнення

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв наголосив: якщо ваша оселя зазнала ушкоджень, повідомляйте про це на 15-80 (зі стаціонарних) або за номерами (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80.

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