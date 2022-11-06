Вражеский обстрел Запорожья: один человек погиб

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"Масштабный пожар ликвидировали наши пожарные. По предварительным данным, к сожалению, один человек погиб. Продолжается разбор завалов", - отметил Старух.

Кроме этого, еще одна ракета упала на земельном участке в частном секторе. Взрывной волной и обломками повреждены окна частных построек и два авто.

Дополнение

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев подчеркнул: если ваш дом получил повреждения, сообщайте об этом на 15-80 (со стационарных) или по номерам (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80.