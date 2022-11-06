Ночью рашисты дважды ударили по Запорожью: в ОП показали последствия

Детали

"Запорожская область. Ночью враг нанес 2 ракетных удара по областному центру. Одна из ракет попала на территорию частного предприятия. В результате атаки один человек погиб. Загорелся пожар на площади 800 кв м", – написал Тимошенко.

Он добавил, что другая ракета упала на территории частного земельного участка – взрывной волной были повреждены два автомобиля, никто не пострадал.

Напомним

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что этой ночью в результате вражеского ракетного удара по Запорожье было разрушено двухэтажное здание коммерческого предприятия.