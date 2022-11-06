Окупанти випустили по Запорізькій області дві ракети – ОВА

Цитата

"Ворог продовжує гатити по наших мирних громадах. Нещодавно дві ракети, ймовірно х-31, вибухнули поблизу одного з населених пунктів Вільнянщини. Цивільна інфраструктура не постраждала. Всі люди цілі", – написав Старух.

Нагадаємо

Цієї ночі російські війська двічі завдали ракетного удару по Запоріжжю – одна людина загинула.