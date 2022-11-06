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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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10:07 • 5964 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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09:22 • 22005 перегляди

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Окупанти випустили по Запорізькій області дві ракети – ОВА

Окупанти випустили по Запорізькій області дві ракети – ОВА

Київ • УНН

 • 198482 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні вдень російські окупанти випустили по Запорізькій області дві ракети – вони вибухнули біля одного з населених пунктів Вільнянського району, постраждалих немає. Про це в Telegram повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.

Цитата

"Ворог продовжує гатити по наших мирних громадах. Нещодавно дві ракети, ймовірно х-31, вибухнули поблизу одного з населених пунктів Вільнянщини. Цивільна інфраструктура не постраждала. Всі люди цілі", – написав Старух.

Нагадаємо

Цієї ночі російські війська двічі завдали ракетного удару по Запоріжжю – одна людина загинула.

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