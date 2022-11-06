Окупанти випустили по Запорізькій області дві ракети – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні вдень російські окупанти випустили по Запорізькій області дві ракети – вони вибухнули біля одного з населених пунктів Вільнянського району, постраждалих немає. Про це в Telegram повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.
Цитата
"Ворог продовжує гатити по наших мирних громадах. Нещодавно дві ракети, ймовірно х-31, вибухнули поблизу одного з населених пунктів Вільнянщини. Цивільна інфраструктура не постраждала. Всі люди цілі", – написав Старух.
Нагадаємо
Цієї ночі російські війська двічі завдали ракетного удару по Запоріжжю – одна людина загинула.