Оккупанты выпустили по Одесской области четыре ракеты: попали в военный объект и мост
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Сегодня российские оккупанты выпустили по Одесской области четыре ракеты – две попали в военный объект, одна – в мост через Днестровский лиман. Еще одну ракету сбили над морем. Об этом сообщило оперативное командование "Юг", информирует УНН.
Цитата
"По Одесской области в 11.00 нанесен ракетный удар. Тремя самолетами Су-35 из акватории Черного моря выпущено 4 ракеты воздушного базирования", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, одну ракету сбили над морем. Две – попали в объект военной инфраструктуры, сейчас тушат пожар. Еще одна попала в мост через Днестровский лиман, который российские оккупанты продолжают уничтожать с апреля, с тех пор как мост не функционирует.
Пострадавших нет.
Напомним
Сегодня Теlegram-паблики и пользователи социальных сетей сообщали о звуках сильного взрыва в Одесской области.