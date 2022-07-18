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Оккупанты выпустили по Одесской области четыре ракеты: попали в военный объект и мост

Оккупанты выпустили по Одесской области четыре ракеты: попали в военный объект и мост

Киев • УНН

 • 960667 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Сегодня российские оккупанты выпустили по Одесской области четыре ракеты – две попали в военный объект, одна – в мост через Днестровский лиман. Еще одну ракету сбили над морем. Об этом сообщило оперативное командование "Юг", информирует УНН.

Цитата

"По Одесской области в 11.00 нанесен ракетный удар. Тремя самолетами Су-35 из акватории Черного моря выпущено 4 ракеты воздушного базирования", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, одну ракету сбили над морем. Две – попали в объект военной инфраструктуры, сейчас тушат пожар. Еще одна попала в мост через Днестровский лиман, который российские оккупанты продолжают уничтожать с апреля, с тех пор как мост не функционирует.

Пострадавших нет.

Напомним

Сегодня Теlegram-паблики и пользователи социальных сетей сообщали о звуках сильного взрыва в Одесской области.

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