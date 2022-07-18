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Окупанти випустили по Одещині чотири ракети: влучили у військовий об'єкт та міст

Окупанти випустили по Одещині чотири ракети: влучили у військовий об'єкт та міст

Київ • УНН

 • 960667 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Сьогодні російські окупанти випустили по Одещині чотири ракети – дві влучили у військовий об'єкт, одна – у міст через Дністровський лиман. Ще одну ракету збили над морем. Про це повідомило оперативне командування "Південь", інформує УНН.

Цитата

"По Одещині об 11.00 нанесено ракетний удар. Трьома літаками Су-35 з акваторії Чорного моря випущено 4 ракети повітряного базування", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, одну ракету збили над морем. Дві – влучили в об'єкт військової інфраструктури, зараз гасять пожежу. Ще одна влучила в міст через Дністровський лиман, який російські окупанти продовжують нищити з квітня, відколи міст нефункціонує.

Постраждалих немає.

Нагадаємо

Сьогодні Теlegram-пабліки та користувачі соціальних мереж повідомляли про звуки сильного вибуху в Одеській області.

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