Окупанти випустили по Одещині чотири ракети: влучили у військовий об'єкт та міст

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"По Одещині об 11.00 нанесено ракетний удар. Трьома літаками Су-35 з акваторії Чорного моря випущено 4 ракети повітряного базування", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, одну ракету збили над морем. Дві – влучили в об'єкт військової інфраструктури, зараз гасять пожежу. Ще одна влучила в міст через Дністровський лиман, який російські окупанти продовжують нищити з квітня, відколи міст нефункціонує.

Постраждалих немає.

Нагадаємо

Сьогодні Теlegram-пабліки та користувачі соціальних мереж повідомляли про звуки сильного вибуху в Одеській області.