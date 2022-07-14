Оккупанты выпустили 6 ракет по Николаевщине, горят пшеничные поля
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Оккупанты в очередной раз обстреливают Николаевскую область. Стало известно, что рашисты выпустили 6 ракет по окрестностям Баштанки, горящие поля пшеницы. Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram, информирует УНН.
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"Вновь обстрелы со стороны оккупантов, которые окопались на Херсонском направлении. Минимум 6 ракет по окрестностям Баштанки. Горят поля пшеницы. Силы наших спасателей, аграриев и всех неравнодушных брошены на спасение урожая", - говорится в сообщении.
Детали
По мнению Замазеевой, российские войска целенаправленно уничтожают урожай, что на фоне продовольственного кризиса в мире является "очередным террористическим актом" со стороны рф.
"Страна-террорист. И весь мир должен признать и четко закрепить документально. Террористов нужно остановить - россия должна быть в списках государств-спонсоров терроризма", – резюмировала председатель облсовета.
Дополнение
В четверг в Николаеве под обстрел попал общественный транспорт, повреждено 18 троллейбусов. Коммунальное предприятие "Николаевэлектротранс" обещает как можно скорее восстановить транспорт, чтобы николаевцы могли и дальше комфортно передвигаться по городу.
В результате обстрелов российских оккупантов Николаевской области ранения получили еще 20 мирных жителей.