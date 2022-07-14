У Миколаєві внаслідок обстрілу росіян пошкоджено 18 тролейбусів - мер

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"Знову під обстріл потрапив наш громадський транспорт. Сьогодні було пошкоджено 18 тролейбусів. З них 16 одиниць - це наші новенькі комфортні тролейбуси, які ми закупили минулого року і презентували до Дня міста", - повідомив міський голова.

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З його слів, комунальне підприємство "Миколаївелектротранс" обіцяє якомога швидше відновити транспорт, щоб миколаївці могли і надалі комфортно пересуватись містом.

А рашистам врешті доведеться заплатити за всі злочини, які вони коять в Україні, наголосив він.

Нагадаємо

Вчора, 13 липня, внаслідок обстрілів російських окупантів Миколаївщини поранення дістало ще 20 мирних жителів.