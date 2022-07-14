В Николаеве в результате обстрела россиян повреждены 18 троллейбусов - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В четверг в Николаеве под обстрел попал общественный транспорт, повреждено 18 троллейбусов. Об этом в Telegram-канале сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич, пишет УНН.
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"Снова под обстрел попал наш общественный транспорт. Сегодня было повреждено 18 троллейбусов. Из них 16 единиц - это наши новенькие комфортные троллейбусы, которые мы закупили в прошлом году и презентовали ко Дню города", - сообщил городской голова.
Детали
По его словам, коммунальное предприятие "Николаевэлектротранс" обещает как можно скорее восстановить транспорт, чтобы николаевцы могли и дальше комфортно передвигаться по городу.
А рашистам наконец придется заплатить за все преступления, которые они совершают в Украине, подчеркнул он.
Напомним
Вчера, 13 июля, в результате обстрелов российских оккупантов Николаевщины ранения получили еще 20 мирных жителей.