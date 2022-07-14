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Окупанти випустили 6 ракет по Миколаївщині, горять пшеничні поля

Окупанти випустили 6 ракет по Миколаївщині, горять пшеничні поля

Київ • УНН

 • 173277 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Окупанти вкотре обстрілюють Миколаївщину. Стало відомо, що рашисти випустили 6 ракет по околицях Баштанки, горять поля пшениці. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram, інформує УНН.

Цитата

"Знову обстріли з боку окупантів, які окопалися на Херсонському напрямку. Мінімум 6 ракет по околицям міста Баштанка. Горять поля пшениці. Сили наших рятувальників, аграріїв і усіх небайдужих кинуті на порятунок врожаю", - ідеться в повідомленні.

Деталі

На думку Замазєєвої, російські війська цілеспрямовано знищують урожай, що на тлі продовольчої кризи в світі є "черговим терористичним актом" з боку рф.

"Країна-терорист. І увесь світ це має визнати і чітко закріпити документально. Терористів потрібно зупинити - росія має бути у списках держав-спонсорів тероризму", – резюмувала голова облради.

Доповнення 

У четвер у Миколаєві під обстріл потрапив громадський транспорт, пошкоджено 18 тролейбусів. Комунальне підприємство "Миколаївелектротранс" обіцяє якомога швидше відновити транспорт, щоб миколаївці могли і надалі комфортно пересуватись містом.

Внаслідок обстрілів російських окупантів Миколаївщини поранення дістало ще 20 мирних жителів.

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