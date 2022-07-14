Окупанти випустили 6 ракет по Миколаївщині, горять пшеничні поля
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Окупанти вкотре обстрілюють Миколаївщину. Стало відомо, що рашисти випустили 6 ракет по околицях Баштанки, горять поля пшениці. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram, інформує УНН.
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"Знову обстріли з боку окупантів, які окопалися на Херсонському напрямку. Мінімум 6 ракет по околицям міста Баштанка. Горять поля пшениці. Сили наших рятувальників, аграріїв і усіх небайдужих кинуті на порятунок врожаю", - ідеться в повідомленні.
Деталі
На думку Замазєєвої, російські війська цілеспрямовано знищують урожай, що на тлі продовольчої кризи в світі є "черговим терористичним актом" з боку рф.
"Країна-терорист. І увесь світ це має визнати і чітко закріпити документально. Терористів потрібно зупинити - росія має бути у списках держав-спонсорів тероризму", – резюмувала голова облради.
Доповнення
У четвер у Миколаєві під обстріл потрапив громадський транспорт, пошкоджено 18 тролейбусів. Комунальне підприємство "Миколаївелектротранс" обіцяє якомога швидше відновити транспорт, щоб миколаївці могли і надалі комфортно пересуватись містом.
Внаслідок обстрілів російських окупантів Миколаївщини поранення дістало ще 20 мирних жителів.