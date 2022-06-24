Оккупанты похищают родственников украинских военных, в том числе детей - разведка

Цитата

«На сегодняшний день большинство подобных случаев фиксируется на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. При этом похищают как взрослых родственников (в том числе женщин и людей пожилого возраста), так и детей. В частности, недавно стало известно, что оккупанты взяли в заложники нескольких детей очередного украинского военнослужащего», - говорится в сообщении.

Детали

Так, россияне могут связываться с военнослужащими и требовать прибыть на оккупированные территории в обмен на безопасность родных.

«Каждый из этих случаев является свидетельством ужасных военных преступлений, которые совершают оккупанты на нашей земле. Все они будут подобающим образом расследованы. Виновные в их совершении понесут справедливое наказание», - отмечают в ГУР.

Напомним

Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов сообщил, что в городе возросло количество похищений людей, совершаемых оккупантами.