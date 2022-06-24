Оккупанты похищают родственников украинских военных, в том числе детей - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. На временно оккупированных территориях Украины приобретают системный характер случаи похищения российскими захватчиками родственников украинских военных, в том числе детей. Базы данных украинских граждан попадают в руки рашистов при захвате административных зданий или с помощью коллаборантов-изменников. Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ, информирует УНН.
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«На сегодняшний день большинство подобных случаев фиксируется на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. При этом похищают как взрослых родственников (в том числе женщин и людей пожилого возраста), так и детей. В частности, недавно стало известно, что оккупанты взяли в заложники нескольких детей очередного украинского военнослужащего», - говорится в сообщении.
Детали
Так, россияне могут связываться с военнослужащими и требовать прибыть на оккупированные территории в обмен на безопасность родных.
«Каждый из этих случаев является свидетельством ужасных военных преступлений, которые совершают оккупанты на нашей земле. Все они будут подобающим образом расследованы. Виновные в их совершении понесут справедливое наказание», - отмечают в ГУР.
Напомним
Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов сообщил, что в городе возросло количество похищений людей, совершаемых оккупантами.