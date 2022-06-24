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Окупанти викрадають родичів українських військових, у тому числі дітей - розвідка

Окупанти викрадають родичів українських військових, у тому числі дітей - розвідка

Київ • УНН

 • 172559 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. На тимчасово окупованих територіях України набувають системного характеру випадки викрадення російськими загарбниками родичів українських військових, у тому числі дітей. Бази даних українських громадян потрапляють в руки рашистів при захоплені адміністративних будівель або ж за допомогою колаборантів-зрадників. Про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ, інформує УНН.

Цитата

«На сьогодні більшість подібних випадків фіксується на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. При цьому, викрадають як дорослих родичів (в тому числі жінок та людей літнього віку), так і дітей. Зокрема, нещодавно стало відомо, що окупанти взяли в заручники кількох дітей чергового українського військовослужбовця», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Так, росіяни можуть зв’язуватися з військовослужбовцями та вимагати прибути на окуповані території в обмін на безпеку рідних.

«Кожен із цих випадків є свідченням найжахливіших воєнних злочинів, які чинять окупанти на нашій землі. Всі вони будуть належним чином розслідувані. Винні у їхньому вчиненні понесуть справедливе покарання», - зазначають у ГУР.

Нагадаємо 

Енергодарський міський голова Дмитро Орлов повідомив, що у місті зросла кількість викрадань людей, які вчиняють окупанти.

Українські Національні Новини

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