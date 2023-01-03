Оккупанты выкопали траншеи на севере Крыма - спутниковые снимки

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"На недавних спутниковых снимках видны траншеи, построенные российскими войсками на севере Крыма. Эти позиции были построены в течение последнего месяца и находятся примерно в 10 километрах от Херсонской области", - написал OSINT-аналитик Брэди Африк.

Trenches построили российские силы в северной Crimea, как visible в современном satelite imagery.



Эти позиции были сконструированы в течение месяца и есть около 10 kilometrs from Kherson Oblast. pic.twitter.com/4C9AI3wrO3

Дополнение

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что окопы, которые российские военные роют во временно оккупированном Крыму, им точно не помогут, поскольку остров будет возвращен под контроль Украины.