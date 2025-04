Окупанти викопали траншеї на півночі Криму - супутникові знімки

Цитата

"На недавніх супутникових знімках видно траншеї, збудовані російськими військами на півночі Криму. Ці позиції були побудовані протягом останнього місяця та знаходяться приблизно за 10 кілометрів від Херсонської області", - написав OSINT-аналітик Бреді Афрік.

Trenches built by Russian forces in northern Crimea are visible in recent satellite imagery.



These positions were constructed over the past month and are about 10 kilometers from Kherson Oblast. pic.twitter.com/4C9AI3wrO3

— Brady Africk (@bradyafr) January 2, 2023

Доповнення

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв, що окопи, які російські військові риють у тимчасово окупованому Криму, їм точно не допоможуть, оскільки півострів буде повернуто під контроль України.