Данілов: окопи в Криму росіянам точно не допоможуть, півострів буде повернено під контроль України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Окопи, які російські військові риють у тимчасово-окупованому Криму, їм точно не допоможуть, оскільки півострів буде повернуто під контроль України. Про це у коментарі Крим.Реалії заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, передає УНН.
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“Я можу сказати: вони (окопи – ред.) їм (росії – ред.) точно не допоможуть. Крим буде повернутий і повернутий обов'язково тим способом, яким вирішить наше військово-політичне керівництво. Якщо потрібно буде за Крим воювати, ми за Крим воюватимемо, і ні в кого питати не будемо. Це наша земля, і вона має бути повернена додому”, – заявив Данілов.
Деталі
Коментуючи перебування в Криму громадян росії, які перебралися жити на півострів після його анексії, Данілов заявив, що “вони легко приїхали і легко поїдуть”.
“Це наша земля. Вони мають жити за нашими законами. Якщо вони зайняли приміщення, де жили наші громадяни, то як це, що вони не повинні його звільнити? Вкрадене ніколи не приносить щастя. Не треба красти”, – додав Данілов.
Доповнення
Вздовж берега тимчасово окупованого Криму російські загарбники риють окопи та встановлюють "зуби дракона". Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що росіяни готуються до висаджування українського десанту.
Тим часом, росіяни почали тікати з тимчасово окупованого Криму після того, як вночі там сталася чергова “бавовна”.