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Данилов: окопы в Крыму россиянам точно не помогут, полуостров будет возвращен под контроль Украины

Киев • УНН

 • 721918 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Окопы, которые российские военные роют во временно-оккупированном Крыму, им точно не помогут, поскольку полуостров будет возвращен под контроль Украины. Об этом в комментарии Крым.Реалии заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает УНН.

Цитата

“Я могу сказать: они (окопы – ред.) им (россии – ред.) точно не помогут. Крым будет возвращен и возвращен обязательно – тем способом, которым решит наше военно-политическое руководство. Если нужно будет за Крым воевать, мы за Крым будем воевать, и ни у кого спрашивать не будем. Это наша земля, и она должна быть возвращена домой”, – заявил Данилов.

Детали

Комментируя нахождение в Крыму граждан рф, которые перебрались жить на полуостров после его аннексии, Данилов заявил, что “они легко приехали и легко уедут”.

“Это наша земля. Они должны жить по нашим законам. Если они заняли помещение, в котором жили наши граждане, то как это, что они не должны его освободить? Украденное никогда не приносит счастье. Не нужно красть”, – добавил Данилов.

Дополнение

Вдоль берега временно оккупированного Крыма российские захватчики роют окопы и устанавливают "зубы дракона". Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что россияне готовятся к высадке украинского десанта.

Тем временем, россияне начали бежать из временно оккупированного Крыма после того, как ночью там произошел очередной “хлопок”.

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