Данилов: окопы в Крыму россиянам точно не помогут, полуостров будет возвращен под контроль Украины

Цитата

“Я могу сказать: они (окопы – ред.) им (россии – ред.) точно не помогут. Крым будет возвращен и возвращен обязательно – тем способом, которым решит наше военно-политическое руководство. Если нужно будет за Крым воевать, мы за Крым будем воевать, и ни у кого спрашивать не будем. Это наша земля, и она должна быть возвращена домой”, – заявил Данилов.

Детали

Комментируя нахождение в Крыму граждан рф, которые перебрались жить на полуостров после его аннексии, Данилов заявил, что “они легко приехали и легко уедут”.

“Это наша земля. Они должны жить по нашим законам. Если они заняли помещение, в котором жили наши граждане, то как это, что они не должны его освободить? Украденное никогда не приносит счастье. Не нужно красть”, – добавил Данилов.

Дополнение

Вдоль берега временно оккупированного Крыма российские захватчики роют окопы и устанавливают "зубы дракона". Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что россияне готовятся к высадке украинского десанта.



Тем временем, россияне начали бежать из временно оккупированного Крыма после того, как ночью там произошел очередной “хлопок”.