Оккупанты вели штурмовые действия в направлении Тихоцкое-Долина, но без успеха и с потерями отошли, - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Генштаб в своем утреннем отчете сообщил, что оккупанты вели штурмовые действия в направлении Тихоцкое-Долина, но без успеха и с потерями отошли. Об этом информирует УНН.
Детали
Начались 173 сутки российского вторжения в Украину.
На Краматорском направлении противник пытается вести наступательные действия. Активно задействует штурмовую и армейскую авиацию. Зафиксированы обстрелы недалеко от Белогоровки, Григоровки, Стародубовки, Веселого, Федоровки и Северска.
На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Серебряного, Красногоровки, Опросного, Первомайского, Новобахмутовки и Маринки, а также авиаудар возле Красногоровки.
С целью улучшения тактического положения оккупанты вели наступательные бои в направлении Песков и Первомайского, успеха не имели, отошли.
Вел воздушную разведку БПЛА возле Степногорска, Щербаков, Степного и Гуляйполя.
В направлении населенного пункта Времовка наши воины обезвредили разведгруппу оккупантов. Враг вел наступательные бои в направлении Павловки, успеха не имел.
Вел воздушную разведку БПЛА недалеко от Снегиревки, Красного Яра и Белого Колодца.
Напомним
Оккупанты обстреляли Слободской район Харькова.