Оккупанты вели штурмовые действия в направлении Тихоцкое-Долина, но без успеха и с потерями отошли, - Генштаб

Детали

Начались 173 сутки российского вторжения в Украину.

На Краматорском направлении противник пытается вести наступательные действия. Активно задействует штурмовую и армейскую авиацию. Зафиксированы обстрелы недалеко от Белогоровки, Григоровки, Стародубовки, Веселого, Федоровки и Северска.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Серебряного, Красногоровки, Опросного, Первомайского, Новобахмутовки и Маринки, а также авиаудар возле Красногоровки.

С целью улучшения тактического положения оккупанты вели наступательные бои в направлении Песков и Первомайского, успеха не имели, отошли.

Вел воздушную разведку БПЛА возле Степногорска, Щербаков, Степного и Гуляйполя.

В направлении населенного пункта Времовка наши воины обезвредили разведгруппу оккупантов. Враг вел наступательные бои в направлении Павловки, успеха не имел.

Вел воздушную разведку БПЛА недалеко от Снегиревки, Красного Яра и Белого Колодца.

Напомним

Оккупанты обстреляли Слободской район Харькова.