Окупанти вели штурмові дії у напрямку Тихоцьке-Долина, але без успіху та з втратами відійшли, – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Генштаб у своєму ранковому звіті повідомив, що окупанти вели штурмові дії у напрямку Тихоцьке-Долина, але без успіху та з втратами відійшли. Про це інформує УНН.
Деталі
Розпочалася 173 доба російського вторгнення в Україну.
На Краматорському напрямку противник намагається вести наступальні дії. Активно задіює штурмову та армійську авіацію. Зафіксовано обстріли неподалік Білогорівки, Григорівки, Стародубівки, Веселого, Федорівки та Сіверська.
На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Срібного, Красногорівки, Опитного, Первомайського, Новобахмутівки та Мар’їнки, а також авіаудар біля Красногорівки.
З метою покращення тактичного положення окупанти вели наступальні бої у напрямку Пісків та Первомайського, успіху не мали, відійшли.
Вів повітряну розвідку БПЛА біля Степногірська, Щербаків, Степового і Гуляйполя.
У напрямку населеного пункту Времівка наші воїни знешкодили розвідгрупу окупантів. Ворог вів наступальні бої у напрямку Павлівки, успіху не мав.
Вів повітряну розвідку БПЛА неподалік Снігурівки, Червоного Яру і Білої Криниці.
Нагадаємо
Окупанти обстріляли Слобідський район Харкова.