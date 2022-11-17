Оккупанты ударили ракетами по критической инфраструктуре на Изюмщине, есть трое пострадавших - Синегубов

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"Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Изюмскому району. Зафиксированы попадания по критической инфраструктуре. К сожалению, пострадали 3 работника, мужчин госпитализировали в лечебное учреждение", - сообщил Синегубов.

Ранее

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что российские оккупанты нанесли удары по украинской газодобыче и промышленным предприятиям.