Окупанти вдарили ракетами по критичній інфраструктурі на Ізюмщині, є троє постраждалих - Синєгубов
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Російські окупанти завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Ізюмському районі на Харківщині, постраждали троє працівників, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у четвер, 17 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"Російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі. На жаль, постраждали 3 працівників, чоловіків госпіталізували до лікувальної установи", - повідомив Синєгубов.
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