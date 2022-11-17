Окупанти вдарили ракетами по критичній інфраструктурі на Ізюмщині, є троє постраждалих - Синєгубов

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"Російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі. На жаль, постраждали 3 працівників, чоловіків госпіталізували до лікувальної установи", - повідомив Синєгубов.

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Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що російські окупанти здійснили удари по українському газовидобутку та промислових підприємствах.