Оккупанты ударили по Великописаревской общине Сумской области

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“Ракетный удар по Сумской области. Сегодня около 21 часов россияне ударили по Великописаревской общине. Имеются значительные разрушения гражданской инфраструктуры. Подробности позже”, — написал Живицкий в Telegram.

Напомним

За последнюю неделю российские оккупанты разрушили более 10 частных домохозяйств на территории Сумской области.