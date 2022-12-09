Оккупанты ударили по Великописаревской общине Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Сегодня, 9 декабря, российские оккупанты ударили по Великописаревской общине. Имеются значительные разрушения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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“Ракетный удар по Сумской области. Сегодня около 21 часов россияне ударили по Великописаревской общине. Имеются значительные разрушения гражданской инфраструктуры. Подробности позже”, — написал Живицкий в Telegram.
Напомним
За последнюю неделю российские оккупанты разрушили более 10 частных домохозяйств на территории Сумской области.