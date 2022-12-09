Окупанти вдарили по Великописарівській громаді Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Сьогодні, 9 грудня, російські окупанти вдарили по Великописарівській громаді. Є значні руйнування цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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“Ракетний удар по Сумщині. Сьогодні близько 21 години росіяни вдарили по Великописарівській громаді. Є значні руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці згодом”, — написав Живицький у Telegram.
Нагадаємо
За останній тиждень російські окупанти зруйнували більше 10 приватних домогосподарств на території Сумської області.