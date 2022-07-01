Оккупанты ударили по курортной Сергеевке в Одесской области ракетой для поражения авианосцев - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. россияне ударили по жилому дому в поселке Сергеевка в Одесской области противокорабельной крылатой ракетой. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре в Киеве, передает УНН.
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«Сегодня российская армия нанесла очередной жестокий ракетный удар. Ракета россии была сверхзвуковой крылатой, противокорабельной, кстати. Она ударила по обычному жилому дому в Одесской области в поселке Сергеевка. Такие ракеты Х-22 создавали для поражения авианосцев и других крупных военных кораблей. А русская армия применила ее против обычного дома с обычными гражданскими людьми, девятиэтажное здание», - рассказал Зеленский.
Дополнение
Во время воздушной тревоги в ночь на 1 июля в Одесской области прогремел мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, еще две – в базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.
Ракетный удар русских оккупантов по Одесской области унес жизни уже 21 человека.