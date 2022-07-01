Окупанти вдарили по курортній Сергіївці на Одещині ракетою для ураження авіаносців – Зеленський

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«Сьогодні російська армія завдала чергового жорстокого ракетного удару. Ракета росії була надзвукова крилата, протикорабельна, до речі. Вона вдарила по звичайному житловому будинку в Одеській області у селищі Сергіївка. Такі ракети Х-22 створювали для ураження авіаносців та інших великих військових кораблів. А російська армія застосувала її проти звичайного будинку зі звичайними цивільними людьми, дев'ятиповерховий будинок», - розповів Зеленський.

Доповнення

Під час повітряної тривоги в ніч на 1 липня на Одещині прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо, що одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, ще дві - в бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

Ракетний удар російських окупантів по Одещині забрав життя вже 21 людини.