Оккупанты ударили по Изюму: попали в многоэтажку и частный дом, есть жертвы

Детали

По словам Мацокина, атака началась в 23:59, удар пришелся на многоэтажку и частный дом. В частном доме минимум трое мирных жителей погибли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове в результате обстрела погибла сотрудница миссии ОБСЕ

Напомним

Накануне, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.

По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за последние сутки.