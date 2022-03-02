Оккупанты ударили по Изюму: попали в многоэтажку и частный дом, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Оккупанты ударили по Изюму. Как сообщил заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин, попали в многоэтажку и частный дом, есть жертвы, передает УНН со ссылкой на Суспильне Харьков.
Детали
По словам Мацокина, атака началась в 23:59, удар пришелся на многоэтажку и частный дом. В частном доме минимум трое мирных жителей погибли.
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Напомним
Накануне, 1 марта, ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.
По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за последние сутки.