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Окупанти вдарили по Ізюму: влучили у багатоповерхівку та приватний будинок, є жертви

Окупанти вдарили по Ізюму: влучили у багатоповерхівку та приватний будинок, є жертви

Київ • УНН

 • 157651 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Окупанти вдарили по Ізюму. Як повідомив заступник мера Ізюма Володимир Мацокін, влучили у багатоповерхівку та приватний будинок, є жертви, передає УНН із посиланням на Суспільне Харків.

Деталі

За словами Мацокіна, атака почалася о 23:59, удар прийшовся на багатоповерхівку та приватний будинок. У приватному будинку мінімум троє мирних жителів загинули.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Харкові внаслідок обстрілу загинула співробітниця місії ОБСЄ

Нагадаємо

Напередодні, 1 березня, ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.

За даними ОДА, 21 особа загинула та 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за останню добу.

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