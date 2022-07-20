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Оккупанты в очередной раз провалили разведку боем в районе Новоселовки Второй: враг понес потери и отошел

Оккупанты в очередной раз провалили разведку боем в районе Новоселовки Второй: враг понес потери и отошел

Киев • УНН

 • 100059 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Оккупанты провалили очередную разведку боем в районе Новоселовки Второй - понесли потери и отошли. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, пишет УНН.

Детали

По предоставленной информации, такое же участие у вражеских подразделений, наступавших в направлении Никольского и Новомихайловки.

Также штурмовые действия в районах Григоровки и Спорного закончились для врага потерями и отступлением.

В то же время, на Славянском направлении враг осуществлял огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Константиновка, Гусаровка, Большая Камышеваха, Покровское и других. Украинские воины снова успешно отразили штурмовые действия врага в районе Богородичного.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 38 750 человек, 1700 танков, 221 самолета и сотен единиц военной техники.

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