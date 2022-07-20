Оккупанты в очередной раз провалили разведку боем в районе Новоселовки Второй: враг понес потери и отошел
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Оккупанты провалили очередную разведку боем в районе Новоселовки Второй - понесли потери и отошли. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, пишет УНН.
Детали
По предоставленной информации, такое же участие у вражеских подразделений, наступавших в направлении Никольского и Новомихайловки.
Также штурмовые действия в районах Григоровки и Спорного закончились для врага потерями и отступлением.
В то же время, на Славянском направлении враг осуществлял огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Константиновка, Гусаровка, Большая Камышеваха, Покровское и других. Украинские воины снова успешно отразили штурмовые действия врага в районе Богородичного.
Дополнение
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 38 750 человек, 1700 танков, 221 самолета и сотен единиц военной техники.