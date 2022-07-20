Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 38 750 окупантів та ще один ворожий літак
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 38 750 осіб, 1700 танків, 221 літака та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 38 750 (+200) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1700 (+9),
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- бойових броньованих машин ‒ 3905 (+13),
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- артилерійських систем – 856 (+5),
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- РСЗВ - 250 (+2),
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- засобів ППО - 113 (+0),
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- літаків – 221 (+1),
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- гелікоптерів – 188 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 703 (+10),
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- крилатих ракет - 167 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2775 (+8),
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- спеціальної техніки - 70 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - повідомили у Генштабі.
Дані уточнюються.
Доповнення
Генштаб інформує, що на Бахмутському напрямку окупанти ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на місто Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС.