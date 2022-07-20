Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 38 750 окупантів та ще один ворожий літак

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07 орієнтовно становили:



особового складу - близько 38 750 (+200) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1700 (+9),



бойових броньованих машин ‒ 3905 (+13),



артилерійських систем – 856 (+5),



РСЗВ - 250 (+2),



засобів ППО - 113 (+0),



літаків – 221 (+1),



гелікоптерів – 188 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 703 (+10),



крилатих ракет - 167 (+0),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2775 (+8),



спеціальної техніки - 70 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - повідомили у Генштабі.

Дані уточнюються.

Доповнення

Генштаб інформує, що на Бахмутському напрямку окупанти ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на місто Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС.