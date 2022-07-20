Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 38 750 оккупантов и еще один вражеский самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 38 750 человек, 1700 танков, 221 самолета и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.07 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 38 750 (+200) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1700 (+9),
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- боевых бронированных машин ‒ 3905 (+13),
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- артиллерийских систем – 856 (+5),
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- РСЗО - 250 (+2),
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- средств ПВО - 113 (+0),
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- самолетов – 221 (+1),
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- вертолетов – 188 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 703 (+10),
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- крылатых ракет – 167 (+0),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2775 (+8),
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- специальной техники – 70 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", - сообщили в Генштабе.
Данные уточняются.
Дополнение
Генштаб информирует, что на Бахмутском направлении оккупанты ведут боевые действия с целью создания условий для проведения наступления на город Бахмут и овладение территорией Углегорской ТЭС.