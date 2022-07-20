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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти вчергове провалили розвідку боєм в районі Новоселівки Другої: ворог зазнав втрат та відійшов

Окупанти вчергове провалили розвідку боєм в районі Новоселівки Другої: ворог зазнав втрат та відійшов

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Окупанти провалили чергову розвідку боєм в районі Новоселівки Другої - зазнали втрат та відійшли. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, пише УНН.

Деталі

За наданою інформацією, така ж участь у ворожих підрозділів, що наступали у напрямку Микільського та Новомихайлівки.

Також штурмові дії в районах Григорівки та Спірного закінчились для ворога втратами та відступом.

Водночас, на Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Долина, Богородичне, Костянтинівка, Гусарівка, Велика Комишуваха, Покровське та інших. Українські воїни знову успішно відбили штурмові дії ворога в районі Богородичного.

Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 38 750 осіб, 1700 танків, 221 літака та сотень одиниць військової техніки.

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