Армия рф убила в Украине еще семерых гражданских – ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Стало известно, что из-за российских атак на Украину погибли еще семь гражданских и 23 человека получили ранения. Такие данные областных военных администраций в Telegram опубликовал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
Цитата
"Жертвы среди гражданского населения вследствие вооруженной агрессии рф за 22.11.2022 (по состоянию на 09:00 23.11.2022): погибли – 7 человек, получили ранения – 23 гражданских", – написал Тимошенко.
Ситуация по областям
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- Донецкая – 1 погибший, 8 раненых;
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- Запорожская – 2 погибших, 3 раненых;
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- Харьковская – 2 погибший, 2 раненых;
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- Херсонская – 2 погибших, 10 раненых.
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Напомним
По меньшей мере 1276 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения российской федерации.