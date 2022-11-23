Армия рф убила в Украине еще семерых гражданских – ОП

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"Жертвы среди гражданского населения вследствие вооруженной агрессии рф за 22.11.2022 (по состоянию на 09:00 23.11.2022): погибли – 7 человек, получили ранения – 23 гражданских", – написал Тимошенко.

Ситуация по областям



Донецкая – 1 погибший, 8 раненых;



Запорожская – 2 погибших, 3 раненых;



Харьковская – 2 погибший, 2 раненых;



Херсонская – 2 погибших, 10 раненых.



Напомним

По меньшей мере 1276 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения российской федерации.