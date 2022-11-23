Армія рф вбила в Україні ще сімох цивільних – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Стало відомо, що через російські атаки на Україну загинуло ще семеро цивільних і 23 людини дістали поранення. Такі дані обласних військових адміністрацій опублікував у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, пише УНН.
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"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 22.11.2022 (станом на 09:00 23.11.2022): загинули – 7 осіб, дістали поранення – 23 цивільних", – написав Тимошенко.
Ситуація по областях
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- Донецька – 1 загиблий, 8 поранених;
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- Запорізька – 2 загиблих, 3 поранених;
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- Харківська – 2 загиблий, 2 поранених;
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- Херсонська – 2 загиблих, 10 поранених.
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Нагадаємо
Щонайменше 1276 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації.