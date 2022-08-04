Оккупанты убили людей на остановке общественного транспорта: полиция показала последствия вражеских ударов по Торецку
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В результате сегодняшнего обстрела Торецка на Донетчине погибли гражданские жители и полицейская. Среди раненых – трое детей. Полицейские продолжают фиксировать разрушения, нанесенные врагом. Изъяты доказательства очередного преступления рф против мирного населения, передает УНН.
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«Оккупанты попали в остановку, где в то время было многолюдно. По предварительным данным, ударили из артиллерии. Кроме того, повреждены церковь и окрестные многоэтажки и частные дома, ранен священник. Среди убитых – сотрудница криминальной полиции Торецка», – говорится в сообщении.
Детали
На месте работала следственно-оперативная группа и парамедики. Пострадавшим оказана помощь и доставлен в больницу.
Открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.
Дополнение
Сегодня днем российские оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области – восемь погибших и четверо раненых, среди которых трое детей.