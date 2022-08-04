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Оккупанты убили людей на остановке общественного транспорта: полиция показала последствия вражеских ударов по Торецку

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. В результате сегодняшнего обстрела Торецка на Донетчине погибли гражданские жители и полицейская. Среди раненых – трое детей. Полицейские продолжают фиксировать разрушения, нанесенные врагом. Изъяты доказательства очередного преступления рф против мирного населения, передает УНН.

Цитата

«Оккупанты попали в остановку, где в то время было многолюдно. По предварительным данным, ударили из артиллерии. Кроме того, повреждены церковь и окрестные многоэтажки и частные дома, ранен священник. Среди убитых – сотрудница криминальной полиции Торецка», – говорится в сообщении.

Детали

На месте работала следственно-оперативная группа и парамедики. Пострадавшим оказана помощь и доставлен в больницу.

Открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Дополнение 

Сегодня днем ​​российские оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области – восемь погибших и четверо раненых, среди которых трое детей.

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