Оккупанты убили людей на остановке общественного транспорта: полиция показала последствия вражеских ударов по Торецку

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«Оккупанты попали в остановку, где в то время было многолюдно. По предварительным данным, ударили из артиллерии. Кроме того, повреждены церковь и окрестные многоэтажки и частные дома, ранен священник. Среди убитых – сотрудница криминальной полиции Торецка», – говорится в сообщении.



Детали



На месте работала следственно-оперативная группа и парамедики. Пострадавшим оказана помощь и доставлен в больницу.

Открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Дополнение

Сегодня днем ​​российские оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области – восемь погибших и четверо раненых, среди которых трое детей.