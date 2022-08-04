Окупанти вбили людей на зупинці громадського транспорту: поліція показала наслідки ворожих ударів по Торецьку

Цитата



«Окупанти поцілили в зупинку, де на той час було багатолюдно. За попередніми даними, вдарили з артилерії. Крім того, пошкоджено церкву та навколишні багатоповерхівки та приватні будинки, поранено священика. Серед вбитих – співробітниця кримінальної поліції Торецька», - ідеться в повідомленні.



Деталі



На місці працювала слідчо-оперативна група та парамедики. Постраждалим надано допомогу та доставлено до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Доповнення

Сьогодні вдень російські окупанти обстріляли Торецьк Донецької області – восьмеро загиблих та четверо поранених, серед яких троє дітей.