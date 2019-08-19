Оккупанты в ОРДЛО возобновили агитационную кампанию по призыву на военную службу — разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, оккупанты на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях в очередной раз начали масштабную агитационную кампанию по призыву на военную службу мужчин из числа местного населения. Об этом сообщил представитель пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге, передает УНН.
Так, по данным разведки, российское оккупационное командование пытается предотвратить снижение укомплектованности личным составом подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил Российской Федерации.
"В населенных пунктах на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях противником в очередной раз начата масштабная агитационная кампания по призыву на военную службу мужчин из числа местного населения. При этом, для предотвращения уклонения юношей от этого "призыва" российские оккупационные администрации ограничили выезд за пределы оккупированных территорий студентов и выпускников общеобразовательных учебных заведений", - сказал Гуцуляк.
Напомним, в оккупированном Крыму в 2019 году за уклонение от службы в армии РФ были осуждены 17 жителей полуострова.