Окупанти в ОРДЛО відновили агітаційну кампанію з призову на військову службу — розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, окупанти на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях вчергове розпочали масштабну агітаційну кампанію з призову на військову службу чоловіків з числа місцевого населення. Про це повідомив представник пресцентру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу, передає УНН.
Так, за даними розвідки, російське окупаційне командування намагається запобігти зниженню укомплектованості особовим складом підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів Збройних сил Російської Федерації.
"У населених пунктах на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях противником вчергове розпочато масштабну агітаційну кампанію з призову на військову службу чоловіків з числа місцевого населення. При цьому, для запобігання ухиленню юнаків від цього "призову" російські окупаційні адміністрації обмежили виїзд за межі окупованих територій студентів та випускників загальноосвітніх навчальних закладів", - сказав Гуцуляк.
Нагадаємо, в окупованому Криму в 2019 році за ухиляння від служби в армії РФ були засуджені 17 жителів півострова.