В Мариуполе захватчики устроили гражданскую оккупацию - советник мэра

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"В Мариуполе продолжается замещение украинского населения на российское через гражданскую оккупацию. Из-за нехватки жилья оккупационная администрация через свои коммунальные службы начала обращаться к мариупольцам о предоставлении в аренду жилья россиянам. Вместо того чтобы заниматься переселением людей из руин – занимаются комфортом", – говорится в сообщении Андрющенко в Телеграм.

Детали

По словам Андрющенко, на сегодня в город завезли около 30 тысяч гражданских оккупантов. Ожидается, что к концу года их количество вырастет до 50 тысяч, что составляет почти половину мариупольцев в городе.

Также советник отметил, что оккупанты через управителей домов сообщают жильцам о начале принудительного изъятия "бессхозных" квартир, то есть принадлежащих людям в эвакуации, для расселения военных.

"Ситуация усугубляется тем, что планируют выбрасывать из таких квартир мариупольцев, которые там живут по разрешению владельцев. Потому что это "государственная собственность днр", а ордера нет. Этому цинизму коллаборантов и оккупантов нет предела", - подчеркнул Андрющенко.

Напомним

главарь так называемой "днр" денис пушилин начал очередную волну зачисток в Мариуполе с целью подавления общественного недовольства.