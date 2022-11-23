У Маріуполі загарбники влаштували цивільну окупацію - радник мера

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"У Маріуполі продовжується заміщення українського населення на російське через цивільну окупацію. Через нестачу житла окупаційна адміністрація через свої комунальні служби почала звертатись до маріупольців щодо надання в оренду жита росіянам. Замість займатись переселенням людей з руїн – займаються комфортом цивільних окупантів", - йдеться в повідомленні Андрющенка у Телеграм.

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За словами Андрющенка, на сьогодні у місто завезли близько 30 тисяч цивільних окупантів. Очікується, що до кінця року їх кількість зросте до 50 тисяч, що майже половина від маріупольців в місті.

Також радник зазначив, що окупанти через управителів будинків повідомляють жителям про початок примусового відмикання "безсхозних" квартир, тобто тих, що належать людям в евакуації, задля розселення військових.

"Ситуація погіршується тим, що планують викидати з таких квартир маріупольців, які там мешкають за дозволом власників. Тому що це "державна власність днр", а ордеру немає. Цьому цинізму колаборантів та окупантів немає межі", - наголосив Андрющенко.

Нагадаємо

Ватажок так званої "днр" денис пушилін розпочав чергову хвилю зачисток в Маріуполі з метою придушення громадського невдоволення.