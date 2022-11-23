У Маріуполі загарбники влаштували цивільну окупацію - радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Російські окупанти почали звертатися до жителів Маріуполя щодо надання в "оренду" житла росіянам, а також повідомляти про примусове відмикання "безсхозних" квартир задля розселення військових, повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
Цитата
"У Маріуполі продовжується заміщення українського населення на російське через цивільну окупацію. Через нестачу житла окупаційна адміністрація через свої комунальні служби почала звертатись до маріупольців щодо надання в оренду жита росіянам. Замість займатись переселенням людей з руїн – займаються комфортом цивільних окупантів", - йдеться в повідомленні Андрющенка у Телеграм.
Деталі
За словами Андрющенка, на сьогодні у місто завезли близько 30 тисяч цивільних окупантів. Очікується, що до кінця року їх кількість зросте до 50 тисяч, що майже половина від маріупольців в місті.
Також радник зазначив, що окупанти через управителів будинків повідомляють жителям про початок примусового відмикання "безсхозних" квартир, тобто тих, що належать людям в евакуації, задля розселення військових.
"Ситуація погіршується тим, що планують викидати з таких квартир маріупольців, які там мешкають за дозволом власників. Тому що це "державна власність днр", а ордеру немає. Цьому цинізму колаборантів та окупантів немає межі", - наголосив Андрющенко.
Нагадаємо
Ватажок так званої "днр" денис пушилін розпочав чергову хвилю зачисток в Маріуполі з метою придушення громадського невдоволення.