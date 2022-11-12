оккупанты в Мариуполе сносят дома, уничтожая следы своих преступлений: новое видео

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“Оккупанты продолжают уничтожение домов. Вот как сносят дома мариупольцев на ул. Куприна, 63 и 65. Так рашисты уничтожают следы своих преступлений. А с ними наши квартиры, воспоминания, прошлую жизнь”, – говорится в сообщении под опубликованным видео, на котором разрушают дом.

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Ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты сносят дома без разбора завалов и поиска тел – все вывозят на мусор.

Кроме того, по сообщениям, в Мариуполе российские оккупанты предлагают горожанам якобы возместить утраченное имущество. Условие: подписать бумаги с обвинениями ВСУ в разрушении дома.