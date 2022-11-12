Окупанти у Маріуполі зносять будинки, знищуючи сліди своїх злочинів: нове відео
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Російські окупанти у Маріуполі Донецької області зносять житлові будинки, знищуючи сліди своїх злочинів. Про це інформує Маріупольська міська рада, передає УНН.
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“Окупанти продовжують знищення будинків. Ось як зносять домівки маріупольців по вул. Купріна, 63 та 65. Так рашисти знищують сліди своїх злочинів. А з ними наші квартири, спомини, минуле життя”, – йдеться в повідомленні під опублікованим відео, на якому руйнують будинок.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у Маріуполі окупанти зносять будинки без розбору завалів і пошуку тіл - усе вивозять на сміття.
Окрім того, за повідомленнями, у Маріуполі російські окупанти пропонують містянам нібито відшкодувати втрачене майно. Умова: підписати папери зі звинуваченнями ЗСУ у зруйнуванні будинку.