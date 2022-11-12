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Окупанти у Маріуполі зносять будинки, знищуючи сліди своїх злочинів: нове відео

Окупанти у Маріуполі зносять будинки, знищуючи сліди своїх злочинів: нове відео

Київ • УНН

 • 335315 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Російські окупанти у Маріуполі Донецької області зносять житлові будинки, знищуючи сліди своїх злочинів. Про це інформує Маріупольська міська рада, передає УНН.

Цитата

“Окупанти продовжують знищення будинків. Ось як зносять домівки маріупольців по вул. Купріна, 63 та 65. Так рашисти знищують сліди своїх злочинів. А з ними наші квартири, спомини, минуле життя”, – йдеться в повідомленні під опублікованим відео, на якому руйнують будинок.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі окупанти зносять будинки без розбору завалів і пошуку тіл - усе вивозять на сміття.

Окрім того, за повідомленнями, у Маріуполі російські окупанти пропонують містянам нібито відшкодувати втрачене майно. Умова: підписати папери зі звинуваченнями ЗСУ у зруйнуванні будинку.

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