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Оккупанты за сутки около 40 раз обстреляли Харьков

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Российские оккупанты нанесли по Харькову 38 артиллерийских, минометных ударов и обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Цитата

"Оккупанты в эти сутки нанесли 38 артиллерийских, минометных ударов и обстрелов из РСЗО: это районы Салтовка, Циркуны, ХТЗ, Дергачи", - сообщил Синегубов.

По его словам, благодаря Вооруженным Силам Украины россияне существенно уменьшили свое присутствие в небе над Харьковом. На сегодня фиксируем разведывательные летательные аппараты.

"Утром украинские военные уничтожили попытку проникнуть в город российским подразделениям диверсионно-разведывательным группам. Оккупанты открывали огонь из пулеметов и стрелкового оружия. Но наши бойцы разгромили оккупантов", — написал Синєгубов.

Также он отметил, что по направлению на изюм противник пытался прорвать оборону украинских войск, однако безуспешно.

"Кроме того, украинская армия под Изюмом ликвидировала полковника, заместителя руководителя инженерных войск Западного военного округа Российской Федерации", - сообщил Синєгубов.

Дополнение

19 марта Синєгубов сообщал, что в Харькове был очередной обстрел в районе ХТЗ, где погибли мужчина и 9-летний ребенок.

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