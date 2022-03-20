Окупанти цієї доби близько 40 разів обстріляли Харків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Російські окупанти нанесли по Харкову 38 артилерійських, мінометних ударів та обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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«Окупанти цієї доби нанесли 38 артилерійських, мінометних ударів та обстрілів із РСЗВ: це райони Салтівка, Циркуни, ХТЗ, Дергачі», - повідомив Синєгубов.
За його словами, завдяки Збройним Силам України росіяни суттєво зменшили свою присутність в небі над Харковом. На сьогодні фіксуємо розвідувальні літальні апарати.
«Зранку українські військові знищили спробу проникнути в місто російським підрозділам диверсійно-розвідувальним груп. Окупанти відкривали вогонь з кулеметів та стрілецької зброї. Але наші бійці розгромили окупантів», - написав Синєгубов.
Також він зазначив, що у напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону українських військ, однак безуспішно.
«Крім того того, Українська армія під Ізюмом ліквідувала полковника, заступника керівника інженерних військ Західного воєнного округу Російської Федерації», - повідомив Синєгубов.
Доповнення
19 березня Синєгубов повідомляв, що у Харкові був черговий обстріл в районі ХТЗ, де загинули чоловік і 9-річна дитина.