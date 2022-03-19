Харків знову під обстрілами російських окупантів: загинув чоловік та 9-річна дитина

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"Зараз, декілька хвилин тому, в нас був обстріл в районі ХТЗ, де загинув чоловік і загинула 9-річна дитина. Ми це вкрай болюче сприймаємо. І коли ми говоримо, що у нас відносно тихо – це лише відносно. Все пізнається в порівнянні", - сказав голова ОВА.

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За його словами, якщо брати ніч яка минула, брати день – то вони пройшли відносно тихо.

"Раніше у нас було 60-80 артилерійських обстрілів, мінометних обсрілів за добу, зараз у нас їх 23. Однак, у порвіння з нашим агресором у нас кожен обстріл він є значущим", - додав Синєгубов.

Нагадаємо

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, з початку війни, розпочатої рф, в Україні 112 дітей загинуло через російську збройну агресію.