Харьков снова под обстрелами российских оккупантов: погиб мужчина и 9-летний ребенок

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"Сейчас, несколько минут назад, у нас был обстрел в районе ХТЗ, где погиб мужчина и погиб 9-летний ребенок. Мы крайне болезненно воспринимаем. И когда мы говорим, что у нас относительно тихо - это лишь относительно. Все познается в сравнении", - сказал председатель ОВА.

Добавим

По его словам, если брать ночь которая прошла, брать день - то они прошли относительно тихо.

"Раньше у нас было 60-80 артиллерийских обстрелов, минометных обсрелов за сутки, сейчас у нас их 23. Однако, в сравнении с нашим агрессором у нас каждый обстрел он является значимым", - добавил Синегубов.

Напомним

Как сообщили в офисе Генпрокурора, с начала войны, начатой рф, в Украине 112 детей погибло из-за российской вооруженной агрессии.