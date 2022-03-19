Харьков снова под обстрелами российских оккупантов: погиб мужчина и 9-летний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Харькове был очередной обстрел в районе ХТЗ, где погиб мужчина и погиб 9-летний ребенок. Об этом во время телемарафона сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Цитата
"Сейчас, несколько минут назад, у нас был обстрел в районе ХТЗ, где погиб мужчина и погиб 9-летний ребенок. Мы крайне болезненно воспринимаем. И когда мы говорим, что у нас относительно тихо - это лишь относительно. Все познается в сравнении", - сказал председатель ОВА.
Добавим
По его словам, если брать ночь которая прошла, брать день - то они прошли относительно тихо.
"Раньше у нас было 60-80 артиллерийских обстрелов, минометных обсрелов за сутки, сейчас у нас их 23. Однако, в сравнении с нашим агрессором у нас каждый обстрел он является значимым", - добавил Синегубов.
Напомним
Как сообщили в офисе Генпрокурора, с начала войны, начатой рф, в Украине 112 детей погибло из-за российской вооруженной агрессии.