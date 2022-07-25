Оккупанты держат в Черном море три ракетоносителя "Калибров"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Черном море на сегодняшний день находятся три российских корабля-носителя оперативно-тактических ракет "Калибр". Об этом говорится в сводке ВМС ВС Украины, пишет УНН.
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"В Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских носителя оперативно-тактических ракет "Калибр", в Средиземном море: 5 вражеских носителей ОТР "Калибр" и 2 ракетных крейсера, в Азовском море морские коммуникации продолжают контролировать 5 вражеских кораблей и катеров", – сообщили в ВМС в Telegram.
Детали
Выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря, россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), добавили в ВМС ВСУ.
Дополнение
В Черном море маневрируют 10 единиц корабельного состава оккупантов.